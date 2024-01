Renault préfère renoncer à l'introduction en bourse d'Ampere

(Boursier.com) — Renault a décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, sa division dédiée aux véhicules électriques et au software, qui opère de manière autonome depuis le 1er novembre 2023.

Le dernier calendrier envisageait pourtant cette introduction en bourse au premier semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Or Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre ce processus d'introduction en bourse et servir au mieux les intérêts du groupe, de ses actionnaires et d'Ampere.

Renault précise que ses résultats attendus pour 2023 confirment sa capacité à générer du cash durablement pour financer son futur, y compris le développement d'Ampere). Renault confirme avoir significativement amélioré sa performance au cours des derniers trimestres, pour atteindre des niveaux dépassant ses attentes initiales, offrant au groupe une meilleure flexibilité et toute la marge de manoeuvre dont il a besoin.

Renault indique qu'il continuera de financer le développement d'Ampere jusqu'à l'atteinte de l'équilibre financier prévu en 2025. Tous les objectifs annoncés lors du Capital Market Day d'Ampere sont confirmés. De plus, cette décision n'a pas d'impact sur les perspectives financières de Renault Group, ni sur sa stratégie d'allocation du capital.

Renault rappelle au passage les principales priorités d'Ampere :

- Un plan d'action clair, déjà lancé, pour réduire drastiquement le coût des véhicules électriques de 40% en une génération (permettant d'améliorer progressivement le positionnement prix des véhicules).

- Un plan technologique solide et différentiant grâce à des logiciels et des solutions d'intelligence artificielle (OpenR Link, Avatar Reno, Software-Defined-Vehicle).

- Des lancements majeurs à venir avec Scenic, Renault 5, Renault 4, Twingo et 2 véhicules complémentaires.

- La montée en puissance de l'écosystème industriel de véhicules électriques le plus compact et performant en Europe déjà investi.