Relance de la filière aéronautique en Normandie

(Boursier.com) — Face à une crise sans précédent qui bouleverse également les habitudes de travail et de déplacements, NAE met en place des mesures de soutien à court terme, mais également à moyen et long terme pour accompagner ses membres dans la prise de nouveaux marchés et leur adaptation aux nouveaux modes de travail, afin de renouer avec la croissance.

Pour ce faire, NAE s'appuie sur deux leviers : la diversification sectorielle et la performance commerciale via le numérique, et lance deux actions dédiées avec le support financier de la Dirrecte de Normandie.

"La pandémie que nous vivons est particulièrement impactante pour de nombreuses PME ETI de la filière normande, tant par sa soudaineté, son ampleur que par sa profondeur puisque le secteur de l'aéronautique est passé d'une crise conjoncturelle à une crise structurelle qui pourrait durer au moins jusqu'en 2023. Cette crise est d'autant plus importante que les deux tiers des membres NAE y ont plus de 30% de leur activité" commente le réseau.

Suite à ses échanges quotidiens avec les entreprises depuis le confinement, NAE a élaboré une feuille de route en vue d'accompagner les entreprises dans leur prise de recul stratégique et leur nécessaire transformation pour développer des nouvelles opportunités de marchés.

Ainsi, NAE lance deux nouvelles actions :

Action de diversification sectorielle alliant réflexion stratégique, projection sur les nouveaux produits et marchés sur lesquels l'entreprise peut se positionner, et enfin mise sur pied d'un plan commercial performant.

Action de performance commerciale via les outils numériques, car les entreprises actives sur le digital sauront davantage rebondir au moment crucial du redémarrage de l'économie. En attendant de pouvoir visiter leurs clients et prospects, elles doivent créer du lien et occuper le terrain au travers de nouveaux outils : ceux du numérique.

"Pour ces deux nouvelles actions, NAE a su s'entourer des meilleurs experts sur ces sujets et quatre groupes d'industriels ont déjà été formés".

Pour rappel, NAE a déjà lancé des preuves de concept de la transformation par la numérisation chez certains industriels et va amplifier cette action. La digitalisation des petites et moyennes entreprises va être facilitée par une identification et le déploiement de solutions numériques référencées et opérationnelles au travers d'un Hub Numérique. De même que le recours aux outils numériques pour faciliter les échanges, à l'instar de la plateforme d'audits partagés...

NAE est le réseau des acteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en Normandie. Fondée en 1998 et présidée par Philippe Eudeline, l'association NAE est aujourd'hui constituée de 160 membres : des grands groupes industriels, plusieurs aéroports et une base militaire, de nombreuses PME / ETI, des start-up, des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement. La filière représente globalement plus de 21.500 salariés pour 3,7 milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2018 en Normandie. NAE est membre du GIFAS et du GICAT. www.nae.fr