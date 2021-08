RATP : création d'un pôle technique

RATP : création d'un pôle technique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La RATP mène depuis quelques années un important plan de transformation pour répondre à ses ambitions et aux exigences de l'ouverture progressive à la concurrence de son réseau historique. Dans cet objectif, l'entreprise fait évoluer son organisation afin de proposer une gouvernance adaptée offrant une meilleure efficacité collective capable de relever tous ses défis.

Avec le nouveau contrat RATP/Ile-De-France Mobilités, l'entreprise est en particulier engagée dans un volume de projets sans précèdent représentant plus de 8 milliards d'investissements sur 2021-2024. Pour répondre à cet enjeu, tout en continuant de développer une vision prospective et industrielle, le groupe RATP se dote d'un nouveau Pôle Technique et Industriel qui place au coeur de son organisation pour demain les enjeux fonctionnels, techniques et industriels.

Le Pôle Technique et Industriel aura pour mission de :

- Proposer et piloter une politique industrielle à l'échelle du Groupe,

- Garantir la cohérence des programmes d'investissements pluriannuels,

- Superviser la bonne réalisation des grands projets,

- Conduire la modernisation des process industriels,

- Organiser la capitalisation du savoir-faire industriel et ingénierie au sein du Groupe, pour le maintenir au meilleur niveau mondial.

Le Pôle Technique et Industriel sera constitué des départements MOP (Maîtrise d'ouvrage des projets) et MRF (Matériel roulant ferroviaire) et exercera une compétence à l'échelle du Groupe. Sylvie Buglioni, actuelle directrice de Département MRF, en devient la directrice. Elle entre en cette qualité au Comité Exécutif du groupe RATP (COMEX).

Patrice Chasserieau est nommé directeur du Département MRF à compter du 1er août. Il aura en particulier pour mission de porter le département sur sa trajectoire de transformation.

"Ces nominations font suite au départ de Christian Galivel, qui a fait valoir ses droits à la retraite, et dont je tiens à saluer le rôle essentiel joué au sein du COMEX depuis 2013 en tant que Directeur Général Adjoint en charge des projets, de l'ingénierie et des investissements. La création d'un nouveau Pôle Technique et Industriel, comme la nomination d'un talent interne pour le diriger, s'inscrit dans la même volonté de maintenir et de développer notre expertise métier dans le domaine de l'industriel et de l'ingénierie. Je fais toute confiance à Sylvie Buglioni et ses équipes pour continuer de faire rayonner l'excellence opérationnelle du groupe RATP en France comme à l'international", commente Catherine Guillouard, Présidente-Directrice générale du groupe RATP.