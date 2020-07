Raise Impact entre au capital de Jean Bouteille

(Boursier.com) — Après des investissements dans nextProtein et Castalie réalisés durant confinement, Raise Impact annonce sa prise de participation dans Jean Bouteille, pour lui permettre de structurer son offre de solutions de vente de liquide en vrac et ainsi accélérer son développement.

Fondée en 2014 par Gérard Bellet, Jean Bouteille propose une solution de vente de liquides en vrac (fontaines, produits alimentaires et non alimentaires, contenants), à destination des magasins. Grâce à son système associant le vrac et des bouteilles réutilisables et consignées, l'entreprise s'attaque au défi sociétal des déchets d'emballage et du gaspillage alimentaire, un enjeu clé de l'économie circulaire.

Le vrac et la consigne réinventent la consommation des produits liquides en offrant une alternative durable au modèle à usage unique : ils offrent la possibilité au consommateur d'utiliser une bouteille réutilisable pour le liquide de son choix. Avec une technologie simple d'utilisation, écologique et économique, Jean Bouteille cherche à convaincre de plus en plus de consommateurs à passer au vrac et en faire un standard de distribution.

Son impact été reconnu d'utilité sociale par l'agrément ESUS obtenu en 2018. La jeune entreprise prévoit d'éviter la consommation de plus de 4 millions de bouteilles en 3 ans.

A l'aide des fonds levés, Jean Bouteille entend accélérer son développement et structurer son offre au travers de plusieurs projets : le recrutement de profils experts, l'agrandissement de sa gamme de liquides, le développement de nouveaux concepts produits. L'objectif est clair : croître sur le marché français, stimulé par des évolutions législatives favorables, tout en préparant son internationalisation. Sur ce tour de table, RAISE Impact a joué un rôle de leader complété par un investissement de NovESS.