Quantron US connecte ses clients au réseau de ravitaillement en hydrogène

(Boursier.com) — Quantron US et FirstElement Fuel ont annoncé aujourd'hui que Quantron sera l'un des premiers à profiter du réseau de stations d'hydrogène de FirstElement conçu pour les camions électriques à pile à hydrogène.

L'engagement des deux entreprises garantit aux clients de Quantron l'accès au ravitaillement en hydrogène par l'intermédiaire du réseau de stations FirstElement.

L'annonce renforce Quantron-as-a-Service, un service au kilomètre complet qui permet aux propriétaires de flottes d'accéder à tout ce qui est nécessaire pour passer à l'hydrogène.

"Quantron vise à faciliter la transition des flottes vers une mobilité sans carbone", a déclaré Rick Haas, président-directeur général de Quantron US. "En travaillant avec FirstElement, nous sommes en mesure de surmonter le défi de l'infrastructure moderne qui limite le potentiel d'autres sources d'énergie alternatives - l'accès à un réseau de ravitaillement fiable. Le réseau hydrogène de FirstElement permettra aux conducteurs de se ravitailler en toute transparence et de reprendre la route, comme ils le feraient aujourd'hui avec un véhicule diesel, mais ils iront désormais plus loin grâce à un carburant sans émission."