Quantron : Première mondiale des camions à hydrogène et entraînement électrique

(Boursier.com) — Le Salon IAA TRANSPORTATION 2022 qui se tiendra en septembre à Hanovre placera au coeur de ses préoccupations la transformation du secteur des véhicules utilitaires vers des entraînements sans émission... À l'occasion du dernier atelier international pour la presse organisé à Francfort par la fédération automobile allemande VDA, la branche a donné de premiers aperçus sur la position des entreprises et leurs contributions futures. Michael Perschke, PDG de Quantron AG, a fourni au cours de l'atelier de premières informations sur les véhicules ainsi que sur les développements prévus par l'entreprise.

La société Quantron AG, spécialiste du transport durable des personnes et des marchandises, propose à ses clients des solutions de mobilité électrique à batterie et à hydrogène, en fonction de leurs domaines d'application et de leurs besoins spécifiques. QUANTRON présentera à cet effet deux nouveaux véhicules dans le secteur lourd : un camion FCEV entraîné à l'hydrogène pour les longues distances en Europe, ainsi que le QUANTRON QHM BEV 50-392 tout électrique.

Poids lourd tout électrique QUANTRON QHM BEV 50-392

Le QUANTRON QHM BEV 50-392 tout électrique sur la base du MAN TG3 (TGS & TGX) est un nouveau venu dans la gamme de Quantron AG. Ce poids lourd peut d'ores et déjà être commandé par les clients et convient de manière idéale au trafic d'usine et de distribution par son entraînement silencieux et sans émission. Le QUANTRON QHM BEV 50-392 existe en différentes configurations en version 4x2 et 6x2. Il atteint une autonomie de 350 km avec une batterie haut voltage de 392 kWh et peut être rechargé avec des puissances de 350 kW. Parmi ses premiers clients se trouvent des entreprises qui misent sur la durabilité et les nouvelles technologies, telles que les entreprises de collecte de déchets et de logistique Ansorge et DORR.

Nouveauté mondiale : poids lourd QUANTRON Heavy-Duty EU avec technologie de pile à combustible

Quantron AG publie pour la première fois comme nouveauté mondiale des détails sur le FCEV Truck. Il a été développé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'expert en hydrogène et leader mondial Ballard Power Systems, et est équipé de l'essieu électrique intégré d'un grand constructeur international de systèmes d'entraînement. Le FCEV Truck sera disponible à partir du T2 2023 Parmi les particularités qui le rendent unique dans ce segment de la concurrence actuelle, il faut citer une autonomie atteignant 700 km, une aptitude sans compromis à l'usage quotidien avec une cabine de couchage pour les conducteurs sur les longs trajets, ainsi que la possibilité d'utiliser des superstructures et des remorques standard ISO. Le FCEV Truck disposera de capacités de réservoir d'hydrogène bien supérieures à 50 kg.

Les deux véhicules comme de nombreux autres utilitaires de Quantron AG sont subventionnés en Allemagne à hauteur de 80% du surcoût par le programme de promotion des achats d'utilitaires équipés d'entraînements alternatifs. Les demandes en ce sens peuvent être déposées à partir du 29 juin 2022.

QUANTRON s'est vu attribuer dans ce cadre par l'Office allemand des transports motorisés (KBA) le code constructeur-WMI commençant par les lettres "WCV" ("W" étant le standard pour l'Allemagne, "C" pour Commercial et "V" pour Vehicle). QUANTRON répond ainsi à tous les critères d'un OEM, mais s'affichera de manière renforcée comme partenaire d'égal à égal dans des coopérations avec des constructeurs, tant pour les solutions électriques à batterie qu'à hydrogène. Par leur entraînement silencieux et sans émission, les véhicules entièrement électriques conviennent de manière idéale au transport des personnes et des marchandises dans les villes.

Pour les longues distances et le transport lourd avec des chargements élevés, l'hydrogène vert est la solution de carburant durable la plus efficace. Dans le contexte de son Offensive Hydrogène, Quantron AG poursuit l'élargissement de son écosystème à 360 degrés Quantron-as-a-Service (QaaS). QUANTRON souhaite en effet réaliser à l'avenir la production d'hydrogène vert et d'électricité durable, et proposer des stations-service d'hydrogène et des possibilités de recharge électrique. Grâce à des subventions à l'investissement et à des avantages fiscaux, le prix au kilomètre de l'hydrogène correspondra dès l'année 2024 à celui du diesel. Au cours des années suivantes, en raison de la fiscalité croissante sur le diesel et le CO2 et des coûts de financement, le kilomètre parcouru avec un entraînement à l'hydrogène sera même plus avantageux que le kilomètre au diesel...

