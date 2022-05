Qualifelec et Qualibat s'engagent pour accompagner les entreprises du bâtiment vers l'électromobilité

(Boursier.com) — L 'électromobilité est en forte croissance en France, notamment grâce à la mobilisation des acteurs privés et publics et à la volonté des consommateurs d'aller vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Les professionnels qualifiés du génie électrique sont directement concernés par ces évolutions et participent activement, partout sur le territoire national, au déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE).

Par leur expertise et leur savoir-faire reconnus, ils assurent un niveau de sécurité optimal pour ces installations et permettent de concilier massification des bornes de recharge et confiance du consommateur final.

Dans cette optique, Qualifelec, leader français de la qualification des entreprises du génie électrique, propose depuis novembre 2021, une nouvelle qualification IRVE permettant un positionnement des entreprises sur les trois grands segments du marché de la mobilité électrique : recharge publique de tous véhicules ; recharge partagée ; recharge à domicile.

Cette qualification exhaustive permet à toute entreprise de valoriser les savoir-faire spécifiques de ses techniciens électriciens, formés aux installations d'IRVE.

Afin de renforcer encore son engagement en faveur de l'électromobilité, Qualifelec a également signé un partenariat avec Qualibat, organisme de référence dans la qualification des entreprises du secteur du BTP.

Par le biais d'un accès facilité à la qualification IRVE pour les artisans et entreprises QUALIBAT, ce partenariat permettra de nourrir la confiance des consommateurs dans la qualité et la sécurité des travaux d'installation d'IRVE. Il confirme également l'engagement de Qualifelec et de Qualibat au côté des pouvoirs publics français, dans la mise en oeuvre du grand plan de déploiement des IRVE baptisé "objectif 100.000 bornes".