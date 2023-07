Qualcomm Technologies équipe les nouveaux smartphones pliables de pointe de Samsung Electronics

(Boursier.com) — Qualcomm Technologies Inc a annoncé que sa plate-forme mobile flagship, Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy équipe les nouveaux smartphones pliables de pointe de Samsung Electronics Co, Ltd, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ainsi que sa dernière série Galaxy Tab S9.

Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy définit une nouvelle norme pour l'informatique connectée, y compris des expériences d'IA révolutionnaires, des fonctionnalités de jeu de niveau bureau, la photographie de qualité professionnelle, et plus encore, pour les consommateurs du monde entier.

"Notre partenariat stratégique avec Samsung est essentiel à notre mission d'offrir aux consommateurs les meilleures expériences mobiles au monde. Samsung continue de donner le ton en matière d'innovation et nous sommes ravis que le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy équipe la toute dernière gamme d'appareils phares de la marque : les Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 et la série Galaxy Tab S9", a déclaré Alex Katouzian, Vice-président senior et Directeur général des activités mobiles, de calcul et XR de Qualcomm Technologies, Inc.