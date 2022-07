Quadient : reconnu parmi les leaders de la Cartographie du Parcours Client

(Boursier.com) — Quadient a été nommé leader dans le rapport 'The Forrester Wave : Journey Mapping Platforms, Q2 2022'. Les rapports Forrester Wave offrent un panorama des principaux fournisseurs sur un marché spécifique, ainsi qu'une analyse de leurs offres et stratégies actuelles.

Selon le rapport Forrester Wave, les outils de cartographie du parcours client connaissent une popularité croissante et les fournisseurs se sont rapidement développés, tant en taille qu'en nombre, portés par la pandémie et la demande d'outils visuels de collaboration à distance et de manière hybride. Le rapport souligne que Quadient associe la cartographie du parcours client à une approche analytique pour améliorer l'expérience client (CX) et les communications.

Forrester, un cabinet international de recherche et de conseil, a évalué 12 fournisseurs de plateformes de cartographie du parcours client, et Quadient figure parmi seulement 3 Leaders. Les fournisseurs ont été évalués selon 25 critères regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché.

Rappelons que la solution cloud Inspire Journey de Quadient est la seule solution de cartographie du parcours client adaptée à la gestion des communications client (CCM) sur le marché. Elle est conçue pour favoriser les initiatives de transformation, en intégrant la notion d'expérience client dans les communications clients ainsi que dans l'ensemble des pratiques commerciales.