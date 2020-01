Quadient annonce plusieurs changements au sein de son équipe de direction

(Boursier.com) — Quadient, un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui plusieurs changements au sein de son équipe de direction.

- Geoffrey Godet, Directeur général, prend la responsabilité directe du portefeuille de Solutions, y compris la coordination du marketing, de l'innovation et de la R&D afin d'accélérer les synergies entre les quatre solutions majeures du Groupe (Gestion de l'Expérience client, Automatisation des Processus métier, Solutions liées au Courrier et Consignes Colis automatiques). Cette fonction était précédemment occupée par Henri Dura qui part à la retraite.

- Après avoir réorganisé les opérations du Groupe par zone géographique et les avoir lui-même supervisées, Geoffrey Godet confie désormais à Jean-François Labadie, actuellement Directeur financier et disposant de plus de 20 ans d'expérience au sein du Groupe, la fonction nouvellement créée de Directeur des Opérations. Jean-François Labadie aura notamment pour mission de veiller à la bonne exécution du plan stratégique et à la rationalisation des opérations sur un plan local, dont le développement de synergies commerciales et de back-office.

- Enfin, Quadient nomme Christelle Villadary au poste de Directeur financier pour remplacer Jean-François Labadie. Christelle Villadary a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel chez Technicolor (ex- Thomson Multimedia) (2002-2010) puis Suez (2010-2019) après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Christelle Villadary prendra ses fonctions le 1er février 2020.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : "Je tiens tout d'abord à remercier Henri pour sa longue et précieuse contribution à la direction du Groupe sous différentes responsabilités et notamment pour avoir efficacement organisé au cours des derniers mois la gestion centralisée de notre portefeuille de solutions. En mettant en place des équipes marketing unifiées et une R&D unique, en changeant l'identité du Groupe au profit d'une marque commune à l'ensemble de nos activités, nous avons gagné en cohésion et su remettre la gestion des besoins de nos 500.000 clients au coeur de notre organisation.

Je suis par ailleurs très heureux de pouvoir continuer à m'appuyer, dans un rôle nouveau, sur Jean-François et sa parfaite connaissance du fonctionnement des opérations du Groupe. Nous sommes récemment passés d'une holding coiffant des business indépendants à un groupe intégré. Jean-François va ainsi pouvoir continuer à rationaliser l'organisation de nos opérations au sein de régions consolidées et créer localement davantage de synergies commerciales et de back office. Il s'agit là d'un élément essentiel de la réussite de notre stratégie.

Je suis enfin ravi d'accueillir Christelle qui va apporter à la fois son regard neuf, sa compétence, ainsi que sa large expertise de la fonction financière acquise au travers des différents postes qu'elle a occupés dans de grands groupes internationaux. L'exécution de notre plan stratégique "Back to Growth" se déroule de façon satisfaisante comme en témoigne le fait d'avoir été en croissance organique au cours des six derniers trimestres. Nous poursuivons nos efforts en vue de faire progresser notre résultat opérationnel courant au cours des prochains exercices et réussir la transformation de Quadient."