QNTM Group : acquisition de la majorité d'Ibexa

(Boursier.com) — QNTM Group (QNTM) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la majorité d'Ibexa, éditeur de DXP, plateforme d'expérience combinant CMS, e-Commerce et Personnalisation en mode SaaS. L'ajout d'Ibexa dans le portefeuille de QNTM renforcera encore la position du groupe sur le marché européen de l'e-Commerce (eCOM) et des systèmes de gestion de contenu (CMS).

La vision de QNTM est de créer les "digital winners" de demain en rassemblant les plus brillantes entreprises d'Europe dans les domaines du conseil en stratégie numérique, du marketing, des logiciels et de la technologie. QNTM Group est entièrement détenu par Altor Fund V. Altor est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement de Scandinavie.

Ibexa fournit une plate-forme d'expérience numérique (DXP) basée sur le cloud et spécialisée dans les solutions de transformation numérique B2B. Offrant des solutions de gestion de contenu headless, d'e-commerce et de personnalisation ainsi que des capacités de développement flexibles, Ibexa DXP permet aux entreprises B2B de mettre en oeuvre de nouvelles stratégies de vente et d'améliorer l'expérience et les parcours clients.

Ibexa DXP est implémentée par un écosystème de partenaires dédiés à travers l'Europe et des marques telles que Crédit Agricole, Pierre Fabre, Groupe Atlantic et Whirlpool utilisent Ibexa comme principal levier de leur croissance numérique. Le siège d'Ibexa est basé à Oslo, en Norvège, et possède des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.