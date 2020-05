Qilibri boucle une levée de fonds de 2.9 ME

Qilibri boucle une levée de fonds de 2.9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qilibri, la start-up spécialisée dans le bien-être par l'alimentation lancée il y a un peu plus d'un an, vient de conclure un premier tour de table de 2,9 millions d'euros auprès de Day One Partners, Financière Saint James (family office de Michaël Benabou, cofondateur de Vente-Privée), Guibor (family office de Dominique Romano), DN Capital Seed Fund, ainsi que des Business Angels.

La start-up française "a pour mission d'aider ses clients à adapter leurs habitudes alimentaires pour se sentir mieux dans leur corps".