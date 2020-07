Qatar Airways renforce encore ses mesures sanitaires à bord

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La compagnie aérienne Qatar Airways renforce encore davantage ses mesures de santé et de sécurité à bord. En complément d'une nouvelle combinaison de protection pour le personnel de cabine, la compagnie met à disposition de tous ses passagers des visières et kits de protections.

Les visières seront disponibles en deux tailles standard, l'une pour les adultes et l'autre pour les enfants. Le modèle enfant est orné des mascottes Oryx Kids Club de Qatar Airways. Les passagers voyageant depuis l'aéroport international de Hamad (HIA) recevront leur visière aux comptoirs d'enregistrement. Depuis les autres destinations, celles-ci seront distribuées à l'embarquement.

À bord, tous les passagers recevront gratuitement un kit de protection. À l'intérieur d'une pochette zippée, ils trouveront un masque à usage unique, de grands gants jetables et un gel désinfectant pour les mains. Les clients de la Classe Affaires se verront également offrir un flacon supplémentaire de gel désinfectant...