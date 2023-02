Qatar Airways devient partenaire mondial de la Formule 1

(Boursier.com) — Qatar Airways poursuit son expansion dans le sport. Le transporteur de Doha est désormais partenaire mondial et la compagnie aérienne officielle de la Formule 1. En parallèle de ce partenariat mondial, Qatar Airways qui remplace Emirates, sera le sponsor-titre de trois Grands Prix de F1 cette année : le Qatar Airways Grand Prix d'Emilie-Romagne (19-21 mai), le Qatar Airways Grand Prix de Hongrie (21-23 juillet) et le Qatar Airways Grand Prix du Qatar (6-8 octobre).

#QatarAirways is proud to expand our sports sponsorship portfolio becoming the Title Partner of three races per year and the Official Airline of @F1 for the next 5️? years 🏎️🤝?️#F1 #Formula1 pic.twitter.com/jXInsSGFT1 >— Qatar Airways (@qatarairways), via Twitter

Cette saison, la Formule 1 présentera son calendrier le plus diversifié géographiquement de l'histoire, avec 23 courses au sein de 21 pays différents sur cinq continents, faisant écho à la notoriété mondiale en continuelle expansion de la discipline et au vaste réseau mondial mis à disposition par l'Alliance oneworld, dont Qatar Airways est l'un des membres fondateurs, et qui dessert plus de 150 pays.

Aucun détail financier n'a été communiqué pour ce partenariat

qui court jusqu'à la fin de la saison 2027.