Publicis : le concert familial Badinter dépasse les 6% de capital

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 29 juillet à l'AMF, le "concert familial" composé de Mme Elisabeth Badinter et des sociétés holdings familiales Eljud, Judest, Juzach, Eliben, Alb5, Vaba et Elsi a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 juillet 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Publicis Groupe. Il détient 16.700.967 actions Publicis représentant 22.535.787 droits de vote, soit 6,73% du capital et 8,58% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'apport, d'une part de l'usufruit par Mme Elisabeth Badinter et d'autre part de la nue-propriété correspondante par ses enfants et petits-enfants, de 10.866.147 actions Publicis au profit de plusieurs sociétés holdings familiales.

A cette occasion, Mme Elisabeth Badinter a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital et des droits de vote de la société Publicis. Elle détient en propre 2,35% du capital de la société et 4,44% des droits de vote.