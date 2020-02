Proxiteam renforce sa présence dans les solutions de gestion avec l'acquisition de la société ID Logique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Créée en 2003, la société ID Logique est positionnée comme un intégrateur référent de solutions de gestion spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la gestion commerciale et de la paie. Avec un portefeuille de plus de 500 clients, ID Logique intègre de nombreuses solutions : Sage, EBP, Lucca, Report One, etc...

ID Logique opère en Ile-de-France avec deux agences, en Seine-et-Marne et à Paris. La société emploie une trentaine de collaborateurs et, en croissance régulière depuis de nombreuses années, a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros sur son dernier exercice.

Le rapprochement avec le groupe Proxiteam va permettre à l'équipe historique d'ID Logique de poursuivre son développement fort en tant qu'agence autonome du groupe, avec les synergies suivantes :

-Continuité du développement autour de deux fondateurs historiques

-Elargissement de l'offre (Sage FRP1000 ; Microsoft Dynamics ; services managés)

-Appui fort du groupe et opportunités pour les collaborateurs historiques

L'acquisition d'ID Logique, va permettre à Proxiteam de renforcer sa présence sur le marché des solutions de gestion en Ile-de-France et d'accélérer son développement :

-La complémentarité des expertises du Groupe Proxiteam et d'ID Logique permettra de conforter la position du Groupe pour accompagner les PME dans leur transformation digitale

-L'agence basée en Seine-et-Marne permet au groupe Proxiteam de renforcer sa présence et sa proximité territoriale en Ile-de-France

-Le groupe Proxiteam élargit son champ de compétence et son offre de services (EBP notamment)