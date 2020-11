Proman assure la continuité de ses services et propose plus de 8.000 offres d'emplois sur son site web

(Boursier.com) — En cette période de reconfinement national qui a démarré vendredi 30 octobre, PROMAN, premier acteur français et 4ème européen du travail temporaire et des ressources humaines, joue pleinement son rôle d'employeur et d'entreprise citoyenne. Les 400 agences PROMAN réparties dans toute la France sont ouvertes, en conformité avec la liste émise par le Gouvernement des établissements autorisés à accueillir du public.

Pour assurer la continuité de services dans son réseau d'agences, PROMAN met en place un protocole sanitaire renforcé pour protéger l'ensemble de ses collaborateurs intérimaires et permanents car la santé de tous est la priorité du Groupe. L'accueil se fait individuellement pour éviter les rassemblements et respecter les gestes barrières.

8.000 postes à pourvoir avant les fêtes de fin d'année

Si de nombreuses entreprises sont contraintes de ralentir leur activité, certains secteurs recrutent massivement des intérimaires. PROMAN est pleinement mobilisé aux côtés de ses 45.000 intérimaires en mission chaque jour et ses 25.000 entreprises clientes pour répondre à leurs besoins. PROMAN participe ainsi au maintien de l'activité économique et de l'emploi en France. Au 2 novembre 2020, PROMAN propose 8 000 postes au total dans tous les secteurs d'activité avec un rebond important de la logistique en cette fin d'année et avec le reconfinement.

"Il est de notre devoir de soutenir nos collaborateurs intérimaires et permanents qui oeuvrent depuis 30 ans au succès de PROMAN et de participer au maintien de l'activité et de l'emploi, surtout en temps de crise. La force de PROMAN a toujours été sa réactivité et l'engagement de ses équipes. Bien sûr, chaque fois que cela est possible, nous privilégions le contact téléphonique, les mails, la visio... et invitons les candidats à postuler en ligne ou via l'application myPROMAN. Aujourd'hui, nos agences sont équipées pour travailler et accueillir dans le respect du protocole de sécurité sanitaire. C'est notre présence et notre proximité qui ont la fait différence au printemps et qui ont permis un redémarrage plus rapide que le marché cet été ! Nous restons donc dans la même dynamique !", déclare Roland Gomez, directeur général de PROMAN.