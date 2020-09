PRODURABLE : 13ème édition !

PRODURABLE : 13ème édition !









(Boursier.com) — La 13ème édition de PRODURABLE, le rendez-vous européen des Acteurs et des Solutions pour l'Économie Durable, se tiendra les 7 et 8 septembre au Palais des Congrès de Paris.

"Plus que jamais cette année PRODURABLE fait écho à la mobilisation sans précédent - aussi bien locale qu'européenne - de tous les acteurs privés et publics sur les enjeux de protection de l'environnement, de l'homme et de la nature. Le tout dans le cadre d'un pacte européen fraîchement annoncé ("Green Deal") et dans cette nouvelle ère d'urgence des transformations amplifiée par la crise économique et sanitaire".

A ce propos, l'organisateur veillera particulièrement au respect des mesures sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique en libre-service, gestion des flux, et jauge limitée à 3.500 personnes en même temps sur le salon.

"Tout sera fait pour assurer sécurité et sérénité aux 250 partenaires, 450 intervenants et 5.000 visiteurs déjà mobilisés" soulignent les organisateurs.