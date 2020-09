Private Equity : idi Emerging Markets Partners entre au capital de Macro Pharmaceuticals, leader égyptien des "cosméceutiques"

(Boursier.com) — Le fonds idi EM IV géré par idi Emerging Markets Partners a bouclé récemment un investissement dans la société Macro Pharmaceuticals, donnant droit à environ 12% du capital et un siège d'observateur au conseil d'administration de la société. idi EM IV devient ainsi actionnaire aux côtés du management et d'investisseurs financiers présents au capital depuis 2017.

Fondée en 2002 par deux vétérans de l'industrie, la société produit et commercialise une palette de plus de 110 produits couvrant sept secteurs thérapeutiques principaux (soin de la peau, soin des cheveux, hygiène féminine, cicatrisants, soin bucco-dentaire, antiseptiques et relaxants musculaires).

Les produits, développés par une équipe de R&D interne, sont fabriqués dans un centre près du Caire. Ils sont ensuite distribués par une équipe de visiteurs médicaux spécialisés, une grande majorité des ventes se faisant sur prescription médicale. La société compte environ 800 employés.

Idi Emerging markets partners réalise là une première acquisition directe en Egypte après avoir validé les dynamiques non seulement économiques, mais également politiques de ce pays, notamment grâce au support de son conseiller géopolitique, Monsieur Hubert Védrine.

"L'Egypte est la plus grande économie d'Afrique du Nord avec une population de plus de 100 millions d'habitants. Elle compte une classe moyenne urbaine qui dépense de plus en plus pour sa santé, son apparence et son bien-être. Macro Pharmaceuticals, du fait de son ancrage local, de la qualité et de l'accessibilité de ses produits nous semble bénéficier d'un très bon positionnement pour profiter de cette tendance de fond" précise Abderahmane Fodil, associé d'idi Emerging Markets Partners.

Le secteur de la cosméceutique, combinaison de cosmétique et de pharmaceutique, jouit en effet d'une croissance annuelle supérieure à 25% en Egypte, pays dans lequel son taux de pénétration reste encore très faible. Grâce à la dynamique du secteur et sa distribution en pharmacie, la société se montre par ailleurs très résiliente aux effets de la crise sanitaire liée au Covid-19.

"Au-delà des avantages compétitifs de Macro Pharmaceuticals, nous partageons avec le management et les autres actionnaires une vision claire sur le plan de développement de la société, aussi bien au niveau du lancement de nouveaux produits que de l'expansion des ventes dans d'autres pays de la région" ajoute Julien Kinic, associé d'idi Emerging Markets Partners.

Cette transaction permet aux actionnaires du fonds idi EM IV d'obtenir une exposition sur une société mature, servant une classe moyenne nombreuse et en progression sur un segment de marché en forte croissance. Le fonds idi EM IV a d'ores et déjà collecté un montant d'engagements de 106 millions USD et reste ouvert à de nouvelles souscriptions jusque début 2021.