Prevision.io lève 6 millions d'euro

Prevision.io lève 6 millions d'euro









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Prevision .io, la startup française spécialiste de l'AutoML Cloud et de la marketplace IA, lève 6 millions d'euros pour accélérer sa croissance. Ce tour de table a été orchestré par Upfront Ventures, avec la participation des fonds historiques Hi inov via le fonds SNCF Digital Ventures, et Net Venture.