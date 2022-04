Présidentielle : pour Barclays, l'élection de Marine Le Pen impliquerait une perte de compétitivité et d'attractivité de la France

(Boursier.com) — Le résultat du second tour de l'élection présidentielle opposant le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen reste "très incertain", selon Barclays, qui affirme que l'opinion publique restera probablement "très instable" jusqu'au 24 avril. Philippe Gudin, économiste senior au sein de la banque britannique, explique que la partie sera beaucoup plus serrée qu'il y a cinq ans, et que le vainqueur pourrait avoir du mal à obtenir la majorité absolue au Parlement en juin, ce qui obligera probablement le prochain gouvernement à trouver des compromis. Il s'attend à ce que la campagne se concentre désormais sur l'économie et, en particulier, le pouvoir d'achat, et la politique étrangère et européenne.

Sur le front économique, il y a maintenant deux projets économiques possibles pour le pays. D'une part, E.Macron, s'il est réélu, continuera probablement à mettre en oeuvre des réformes favorables aux entreprises, mais devra également mettre davantage l'accent sur l'écologie et la transition énergétique, ainsi que sur la réduction des inégalités. Cela aura probablement des conséquences positives pour la croissance et l'emploi, mais seulement une réduction lente des déficits publics. En revanche, l'élection de la candidate du Rassemblement National impliquerait des politiques protectionnistes, une perte de compétitivité et d'attractivité pour les investisseurs étrangers et la persistance d'importants déséquilibres des finances publiques.

S'il est réélu, le président sortant devrait continuer à pousser pour plus d'intégration européenne, avec de nouvelles propositions pour développer les grands investissements nécessaires aux transitions verte et numérique, pour le développement de nouvelles industries européennes (y compris dans le domaine de l'énergie) et pour une politique de défense commune. Le spécialiste note en revanche que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen mettrait probablement l'intégration de l'UE entre parenthèses et déclencherait potentiellement une crise institutionnelle si elle réussissait son référendum pour exempter la France de certaines lois de l'UE et des règles du marché unique.