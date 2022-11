Préouverture Wall Street : les indices n'ont pas la forme après les chiffres du chômage

(Boursier.com) — Les indices US sont encore lourds en pré-séance alors que les chiffres du chômage de novembre sont ressortis beaucoup plus mauvais que prévu aux Etats-Unis. Le taux de chômage grimpe de 5,7% à 6% avec 40000 postes perdus le mois dernier, le plus mauvais résultat depuis février sur le marché du travail américain. Les valeurs US sont de nouveau sous pression à l'image de IBM qui recule après l'annonce du rachat de Rational Software pour 2,10 Mds$ soit 10,50$ par action contre un dernier cours coté de 8,17$ à Wall Street. Le concepteur de logiciels pour les gros calculateurs avait enregistré sur la dernière période fiscale écoulée des bénéfices de 4 cents par action avant exceptionnel supérieurs au consensus de Wall Street. Le concepteur de logiciels d'automatisation Rational Software, qui enregistrait sur la dernière période fiscale écoulée des bénéfices de 4 cents par action avant exceptionnel supérieurs au consensus de Wall Street. Des rumeurs circulaient depuis la mi-novembre sur un possible changement de mains qui sera donc effectif début 2003 selon IBM. Le dossier a par ailleurs été dégradé par SSSB.

La remontée du titre Intel attendue en pré-séance sur les 20$ semble aussi tourner court en bourse de New-York. Intel a pourtant revu à la hausse ses estimations en termes de chiffre d'affaires sur le T4, sur une demande de "puces" particulièrement solide en Asie. Les facturations sont donc attendues maintenant entre 6,8 Mds$ et 7 Mds$ sur le quatrième trimestre fiscal, alors que les prévisions publiées en octobre se situaient entre 6,5 Mds$ à 6,9 Mds$. La croissance séquentielle reste cependant encore très loin de ses niveaux historiques remarque certains analystes prudents sur le rebond du cours en pré-ouverture. C'est ce que note par exemple l'analyste Doug Lee de Banc of America qui précise que, selon ses calculs, les revenus du quatrième trimestre d'Intel sont en progression moyenne de seulement 12%. Pas de quoi crier victoire selon ce spécialiste.

Qualcomm, le producteur de puces pour téléphones mobiles, profite à peine de la révision à la hausse de ses prévisions de livraison à 28 millions sur le T1. Du coup Qualcomm prévoit désormais de livrer sur le T2 entre 24 et 27 millions de puces.