Première mondiale pour la Paris Fashion Week qui déploie ses propres NFTs !

Première mondiale pour la Paris Fashion Week qui déploie ses propres NFTs !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arianee , acteur leader des NFTs appliqués à l'industrie de la mode et du luxe, et la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui coordonne la Paris Fashion Week Homme et la Semaine de la Haute Couture, s'associent afin d'offrir une expérience NFT aux journalistes, photographes, influenceurs et acheteurs accrédités pour ces événements.

La solution Arianee utilise la technologie blockchain pour permettre aux marques, événements et créateurs d'émettre des actifs numériques qui réinventent les relations avec leurs communautés autour de la notion de rareté numérique, de personnalisation, d'expérience et dans le respect des données personnelles.

Au cours de ce projet pilote en juin et juillet, un public restreint essentiellement composé d'early adopters, journalistes, photographes, influenceurs et acheteurs, sera sensibilisé à l'utilisation des NFTs et des wallets numériques.

Contenu exclusif

A travers ces NFTs, les membres accrédités auront accès à un contenu exclusif et à des expériences de réalité augmentée, notamment à une oeuvre d'art numérique réalisée par le célèbre illustrateur Richard Haines, ainsi qu'à leur accréditation presse pour la Paris Fashion Week.

La structure technologique d'Arianee permet d'offrir une expérience NFT optimale, dans un environnement sûr et ergonomique...

Pierre Nicolas Hurstel, CEO & co-fondateur d'Arianee ajoute : "Nous sommes très heureux de permettre à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode d'être pionnière en matière d'intégration de NFTs. Ce partenariat est l'occasion pour Arianee de s'ouvrir à de nouveaux horizons en co-créant une nouvelle forme de NFT pour l'un des principaux événements mode au monde. En tant que start-up française et consortium open source, nous espérons contribuer à renforcer la position de Paris non seulement en tant que capitale de la mode mais aussi comme capitale des NFTs."