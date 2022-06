Pr0ph3cy annonce l'intégration de la société́ Harmonie Technologie

(Boursier.com) — Le groupe de cyberse?curite? Pr0ph3cy, compose? des sociétés de conseil Silicom et OpenCyber ainsi que de la plateforme de formation en ligne Seela, annonce l'intégration de la société? Harmonie Technologie, expert en conseil stratégique cyber et intégration de solutions. Ce rapprochement stratégique pour le groupe affirme son ambition : devenir l'un des premiers pure players cyber en Europe.

Créée en 2005 par David Sportes et Xavier de Korsak, Harmonie Technologie compte 150 collaborateurs qui accompagnent les Grands Comptes du CAC40, du SBF120 et les entreprises du Middle Market leaders sur leurs secteurs, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie de cybersécurité. Réel atout pour Ph0ph3cy, Harmonie Technologie apporte une expertise complémentaire afin de proposer une offre à 360o : conseil stratégique cyber, intégration de solutions et d'infrastructures, audit et test d'intrusion, produits de sécurité, formation et cyber entrainement.

"Nous avons été particulièrement sensibles à l'esprit entrepreneurial de Pr0ph3cy et nous sommes ravis de rejoindre un groupe avec une forte dynamique de croissance. Ensemble, nous concentrons nos expertises cyber au sein d'un pure player indépendant dont la complémentarité est totale, tant sur nos offres, que sur nos clients et nos secteurs d'intervention" partage David Sportes, Co-fondateur de Harmonie Technologie.