Pr0ph3cy : acquisition de la société OpenCyber

(Boursier.com) — Le groupe de cybersécurité Pr0ph3cy, composé de la société de conseil Silicom et de la plateforme de formation en ligne Seela, a annoncé l'acquisition de la société OpenCyber. Avec ce rapprochement, le groupe affirme sa volonté de devenir un acteur phare de l'écosystème de la cybersécurité en France et en Europe. Depuis sa création en 2012 par Philippe Gillet et Jacques de la Rivière, OpenCyber a construit une expertise significative dans le domaine de la cybersécurité avec une position reconnue dans l'assistance technique Cyber, le Pentest et l'expertise sécurité SI. L'entreprise bénéficie d'une réputation solide auprès de sa base de clients.

Le positionnement stratégique d'OpenCyber est complémentaire à celui de Silicom, la société de conseil du groupe Pr0ph3cy, particulièrement à travers son embarqué client et sa valeur ajoutée technique. Les deux entreprises partagent des valeurs communes basées sur l'expertise technique, la capacité de conception de solutions sécurisées et le sens de l'engagement maximal pour ses clients et projets...

Temps fort

"Pendant 10 ans, nous avons développé notre expertise et notre capacité d'intervention pour faire face à différents contextes techniques, humains et organisationnels. Nous sommes ravis d'intégrer le groupe Pr0ph3cy et de mettre cette expertise à contribution, particulièrement dans un contexte où les entreprises font face à de hauts risques en cybersécurité. Il était essentiel pour nous de nous rapprocher d'un acteur partageant le même niveau d'exigence et d'excellence auprès de ses clients. Cette nouvelle étape marque un temps fort qui permettra au groupe de devenir un acteur incontournable du conseil en cybersécurité" partage Philippe Gillet, fondateur d'OpenCyber.

"Je me réjouis de rejoindre le groupe Pr0ph3cy, avec qui je partage les valeurs de confiance et d'exigence. L'expertise en cybersécurité d'OpenCyber et celle en infrastructure des systèmes d'information de Pr0ph3cy, va nous permettre d'aller encore plus loin et de devenir l'un des prestataires de service de référence en cybersécurité" ajoute Aymeric Tissot-Favre, Directeur commercial d'OpenCyber.

Plus de 300 consultants

Fondée il y a près de 40 ans, Silicom a développé une expertise dans les services de sécurité IT avec plus de 300 consultants à date. En 2019 le groupe a lancé Seela, une plateforme novatrice de e-learning en cybersécurité qui allie formation et entrainement des professionnels IT et cyber. En ancrant l'esprit start-up sur l'assise d'une PME reconnue de l'écosystème français, Silicom et Seela ont constitué en 2021 le groupe Pr0ph3cy et affichent ainsi leur ambition de participer activement à l'émergence d'une souveraineté française et européenne dans la cybersécurité et d'accélérer la mutation technologique de la cybersécurité via l'intelligence artificielle.

"Le savoir-faire d'OpenCyber est une addition au groupe Pr0ph3cy dont nous sommes particulièrement fiers. En plus d'une complémentarité métier et client évidente, OpenCyber contribuera également à la dynamique de création de contenu dans le domaine Cyber notamment par le biais de ses compétences en audit et pentest, renforçant ainsi les connaissances partagées sur la plateforme de formation Seela. L'acquisition d'entreprises aux expertises ciblées est un axe de développement prioritaire pour le groupe afin d'accélérer encore nos capacités en cybersécurité" commente Arthur Bataille, CEO de Pr0ph3cy.

La levée de fonds réalisée récemment auprès d'IK Partners permet de renforcer l'équipe dirigeante de Pr0ph3cy afin de pérenniser et d'accélérer sa croissance organique. Ainsi, cette opération réalisée quelques mois après l'entrée du fonds, confirme la capacité du groupe à se projeter comme un acteur de premier rang de l'écosystème Cyber français et Européen...

