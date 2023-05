Poxel : Au 31 mars, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,6 millions d'euros

(Boursier.com) — POXEL SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les troubles métaboliques rares, publie aujourd'hui sa position de trésorerie, son chiffre d'affaires et dresse un bilan de ses activités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.

Les ventes de TWYMEEG au Japon pour l'exercice fiscal 20221 de Sumitomo Pharma sont supérieures de plus de 20% aux prévisions de Sumitomo Pharma, qui prévoit une croissance des ventes de TWYMEEG pour son exercice 2023 de 90% par rapport à l'année précédente.

L'horizon de financement est étendu jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025 grâce à la restructuration de la dette de la société, en incluant l'intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS.

La société recherche activement des financements supplémentaires pour lancer des études de phase II de preuve de concept (POC) dans l'adrénoleucodystrophie (ALD).

Au 31 mars 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,6 millions d'euros (11,6 millions de dollars).

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, a déclaré : "Au cours de ce trimestre, nous avons restructuré avec succès notre dette et nous sommes donnés une plus grande flexibilité financière grâce à la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec IRIS. Ces réalisations permettent d'étendre considérablement notre visibilité financière jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025. Nos créanciers ont accepté de reporter le début des remboursements de notre dette jusqu'au premier trimestre 2025, sur la base des potentielles futures redevances provenant de l'augmentation des ventes nettes de TWYMEEG qui y seront affectées. Sumitomo Pharma, notre partenaire pour la commercialisation de TWYMEEG au Japon, a récemment publié le montant des ventes annuelles pour son exercice 2022, celles-ci ayant significativement dépassé les prévisions qu'ils avaient déjà réévaluées à la hausse de 20% quelques mois auparavant. Nous sommes bien sûr particulièrement fiers de cette trajectoire qui confirme la valeur de TWYMEEG, et qui nous conforte quant au calendrier de réception des potentielles futures redevances positives et des paiements basés sur les ventes. Cela nous permet également de nous consacrer pleinement à notre stratégie, dont le lancement d'études de preuve de concept de phase II dans l'adrénoleucodystrophie, sous réserve de financements supplémentaires. Nous restons convaincus du potentiel de création de valeur important que présente notre stratégie dans le domaine des maladies rares".