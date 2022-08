Poxel : Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 ME

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd'hui sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022.

L'horizon de financement est prolongé au moins jusqu'en février 2023 sur la base d'un accord de restructuration de la dette avec IPF Partners (IPF) et de la souscription d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'Iris Capital Investment (IRIS).

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros (16,8 millions de dollars).

Parmi les derniers événements concernant l'activité du groupe :

Obtention des désignations "Fast Track" et médicament orphelin pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie (ALD) accordées par la Food and Drug Administration (FDA).

Obtention d'un brevet portant sur une nouvelle forme solide du PXL065, délivré par l'Office américain des brevets et des marques (PTO), qui confère au produit une protection additionnelle jusqu'en 2041.

Les résultats de l'étude de phase II pour le PXL065 (DESTINY-1) dans la NASH sont attendus au troisième trimestre 2022.

"La prochaine étape majeure pour Poxel sera la publication des résultats de notre étude de phase II DESTINY-1 pour le PXL065 dans la NASH, qui sont attendus dans le courant du trimestre. Nous avons concentré nos efforts au cours des derniers mois pour étendre notre horizon de financement, afin d'exploiter cette opportunité et financer notre stratégie dans le domaine des maladies rares. Les deux accords annoncés aujourd'hui, à savoir la restructuration de la dette et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres, offrent une plus grande flexibilité pour finaliser d'autres opportunités de financement, y compris des discussions en cours de partenariats pour nos programmes. Par ailleurs, nous poursuivrons nos travaux afin d'initier nos études cliniques de phase IIa de preuve de concept dans l'adrénoleucodystrophie, qui sont clés dans notre stratégie dans les maladies rares", commente Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Nous avons réalisé des avancées réglementaires clés cette année, avec notamment l'obtention de la désignation " Fast Track " et celle de médicament orphelin accordées par la FDA pour le PXL065 et le PXL770 dans l'ALD. De plus, l'approbation récente d'un brevet portant sur une nouvelle forme solide du PXL065 est un ajout important à la protection de ce composé et étend considérablement son exclusivité".