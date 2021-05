Poxel annonce sa participation au 64ème Congrès annuel de la Société Japonaise du Diabète

Poxel annonce sa participation au 64ème Congrès annuel de la Société Japonaise du Diabète









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui sa participation au 64ème Congrès de la Société Japonaise du Diabète (JDS) du 20 au 22 mai 2021.

Trois présentations sur l'Imeglimine seront faites lors d'une session dédiée aux études cliniques avancées, dans l'après-midi du 20 mai (de 14h30 à 15h40 JSP). Elles se focaliseront sur l'analyse et l'interprétation des données cliniques de l'Imeglimine - le nouveau candidat médicament antidiabétique de Poxel - issues des essais de Phase II et III (programme TIMES), pour lesquels des patients japonais atteints de diabète de type 2 ont été recrutés et étudiés :

-TIMES 2 : étude de long terme de phase III sur l'Imeglimine, en association avec des hypoglycémiants autorisés et en monothérapie, dans pour le traitement du diabète de type 2 au Japon,

-Analyse post-hoc des études cliniques de phase II et TIMES au Japon : efficacité et sécurité en fonction de l'âge, de la fonction rénale et de l'indice de masse corporelle,

-Analyse post-hoc des études cliniques de phase II et TIMES au Japon : efficacité en fonction du déficit de sécrétion d'insuline ou de la résistance à l'insuline.

L'Imeglimine sera également présentée lors du Symposium 21 "Nouvelles thérapies utilisant la metformine et utilisation concomitante de nouveaux médicaments" le 22 mai (de 8h30 à 11h30 JSP).

Le Congrès est dédié aux traitements et à la recherche sur le diabète.