Poxel annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques en novembre

(Boursier.com) — Poxel SA annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques en novembre 2021.

-AASLD The Liver Meeting (format virtuel)

Date : du 12 au 15 novembre 2021

Poxel présentera un poster intitulé : "Le score FIB-4 en tant que facteur prédictif de fibrose hépatique avancée doit être adapté en fonction du statut de diabète de type 2 : données de dépistage de l'étude de Phase II DESTINY-1 (PXL065)" (FIB-4 score as a predictive factor of advanced liver fibrosis should be adapted according to type 2 diabetes status: screening data from DESTINY-1 (PXL065) Phase 2 study).

-Jefferies London Healthcare Conference (format hybride)

Date : du 16 au 19 novembre 2021

Lieu : Londres, Royaume-Uni

Des membres de l'équipe de direction seront disponibles pour des réunions individuelles les 16 et 17 novembre et des rencontres virtuelles le 18 novembre.

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera la Société le 16 novembre à 13 heures GMT / 14 heures CET.

-5th Annual NASH Summit (format virtuel)

Date : du 29 au 2 décembre 2021

David Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique de Poxel, participera à la conférence et fera une présentation de la Société.

Dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies rares et sur l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie neurométabolique orpheline grave pour laquelle il n'existe pas de traitement actuellement, Poxel participera également aux évènements suivants :

-ALD Connect Annual Meeting (format virtuel)

Date : du 12 au 13 novembre 2021

David Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique de Poxel, participera à l'évènement et présentera la Société et ses programmes ciblant l'adrénoleucodystrophie (ALD).

-Alex The Leukodystrophy Charity Digital Community Weekend (format virtuel)

Date : du 20 au 21 novembre 2021

David Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique de Poxel, présentera les programmes de la Société ciblant l'adrénoleucodystrophie (ALD).

Prochain communiqué financier : Trésorerie et chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021, le 16 février 2022.