Pourquoi l'intervention du jour de Jerome Powell ne devrait pas faire avancer le schmilblick

(Boursier.com) — Jerome Powell, patron de la Fed, intervient encore ce mardi, avant l'ouverture de Wall Street. La bonne nouvelle, c'est que le timonier de la banque centrale américaine semble avoir déjà préparé les marchés au pire ces dernières semaines, affirmant sa volonté de lutter coûte que coûte contre l'inflation, au risque d'une souffrance économique supplémentaire. En outre, l'intervention du jour, virtuelle, à l'occasion d'une discussion sur la finance digitale ("Conference on Opportunities and challenges of the tokenisation of finance, which role for Central Banks ?") à Paris, n'aura sans doute pas grand chose à voir avec les perspectives de durcissement monétaire de la Fed. Powell, ainsi que la dirigeante de la BCE Christine Lagarde, doivent s'exprimer entre 13h30 et 14h30 dans le cadre de la conférence, après l'introduction du gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.

Rappelons que la Fed a rehaussé la semaine dernière ses taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive, portant le taux des fed funds entre 3 et 3,25%. Cet ouragan monétaire va se poursuivre, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montrant une probabilité de plus de 69% d'une nouvelle hausse de taux de 75 pb le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, contre environ 31% de probabilité d'un geste de 50 points de base.

Plusieurs responsables régionaux de la Fed, Charles Evans (patron de la Fed de Chicago), James Bullard (Fed de St. Louis) et Mary Daly (San Francisco), s'exprimeront également ce mardi.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins (membre votant), a indiqué hier qu'un ralentissement plus modeste de l'économie restait un objectif réalisable, les bilans solides des ménages et des entreprises et la résilience du marché du travail fournissant des raisons d'être optimistes. De plus, il est fort probable que l'inflation soit en train de culminer ou qu'elle ait déjà culminé. Les commentaires sont intervenus après les remarques du week-end de Raphael Bostic (non-votant) de la Fed d'Atlanta, qui a déclaré que l'économie pourrait ralentir de "manière relativement ordonnée", avec quelques pertes d'emplois, la Fed s'efforçant d'éviter une "douleur profonde". Ces remarques interviennent donc au début d'une semaine très chargée en 'fedspeak' après la hausse des taux du FOMC la semaine dernière. Le président Powell lui-même prendra la parole deux fois, aujourd'hui et demain, dans le cadre du panel sur la finance numérique ce mardi puis de remarques introductives demain mercredi. Au total, une douzaine de gouverneurs de la Fed et présidents de banques régionales s'exprimeront cette semaine, bien que l'on ne sache pas dans quelle mesure leurs déclarations pourraient s'écarter du récit récent assez clair selon lequel la politique monétaire restera probablement stricte pendant un certain temps.

Notons que l'intervention de Powell demain aura lieu dans le cadre de la Community Banking Research Conference de la Fed de St. Louis. Powell livrera des remarques d'introduction vers 16h15, mais ici encore, aucune annonce bouleversante ne devrait intervenir.

De nombreuses statistiques de conjoncture sont par ailleurs à suivre ce jour. Les commandes de biens durables du mois d'août seront révélées à 14h30 (consensus FactSet -0,3%, ou +0,2% hors transport et en comparaison du mois antérieur). L'indice FHFA des prix américains des maisons pour le mois de juillet sera annoncé à 15 heures, en même temps que l'indice S&P Case-Shiller (consensus +0,2% pour l'indice 20 City en comparaison du mois antérieur). L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de septembre sera annoncé à 16 heures (consensus 104). Les ventes de logements neufs du mois d'août seront révélées également à 16 heures (consensus 495.000). Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de septembre sera publié à 16 heures (consensus -3).