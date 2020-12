Potloc lève 13 ME

(Boursier.com) — Potloc Inc, entreprise technologique pionnière des études consommateurs sur les réseaux sociaux, annonce la clôture d'un tour de table de 13 millions d'euros (série A) auprès du français Cap Horn et des canadiens Brightspark Ventures, Desjardins Capital, EcoFuel et Investissement Québec.

Ces fonds serviront à conforter la dimension internationale de Potloc, avec notamment l'ouverture d'un bureau à New York et la nomination d'un responsable pour superviser l'expansion de la société aux États-Unis.

Grâce à son approche novatrice, Potloc entend complètement transformer le marché mondial des études marketing, estimé à 80 milliards de dollars. Sa technologie permet de s'adresser, avec une précision inégalée, à tout type d'audience, même les plus rares et à faible taux d'incidence. Pour constituer les échantillons, Potloc s'appuie sur les capacités de ciblage démographique, par localisation et par centre d'intérêt sur lesmédias sociaux populaires, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Instagram.

"Avec Potloc, l'audience potentielle disponible pour les sondages compte plus de 3,8 milliards d'utilisateurs de médias sociaux partout dans le monde. Cette couverture unique permet d'échantillonner des niches très spécifiques en fonction de données démographiques détaillées, de lieux déterminés, de comportements d'achat et bien d'autres critères nécessaires à l'obtention des meilleurs résultats pour les études" conclut l'entité.