Play : du renfort

(Boursier.com) — Mme Rakel Eva Sævarsdóttir vient de rejoindre la nouvelle compagnie aérienne islandaise PLAY au poste nouvellement créé de directrice de la durabilité et du RSE (Responsabilité sociétale des Entreprises). À ce titre, elle aura en charge la mise en oeuvre de la politique de durabilité et de RSE de PLAY, définissant les objectifs de l'entreprise en matière d'environnement, les enjeux, la gouvernance et le fonctionnement. Rakel Eva Sævarsdóttir a pris ses fonctions début novembre.

Rakel Eva Sævarsdóttir s'attachera à appliquer sa vision et son expérience dans la gestion de la politique de développement durable de PLAY. Elle est titulaire d'une licence en économie, et a obtenu une maîtrise en Innovation et Développement commercial de l'Université d'Islande.