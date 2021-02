Plastimea annonce son lancement sur le marché Suédois

(Boursier.com) — Spécialisé dans les gammes Santé / Beauté / Bien-Etre, le groupe Plastimea, qui est notamment propriétaire des marques Meanail et Nutrimea, annonce déployer sa gamme de produits sur marché Suédois à compter du 1er Février 2021.

Concrètement, les clients de la marque pourront accéder au large catalogue de la société depuis la Suède, catalogue qui couvre un large panel de produits, notamment les compléments alimentaires, les huiles essentielles ainsi que les appareils, accessoires et vernis dédiés à la manucure semi-permanente.

Après avoir couvert avec succès le marchés en France, Plastimea s'est ouvert à l'international en 2015 et y réalise désormais plus de la moitié de son activité, avec notamment des parts de marchés significatives en Italie et aux Pays-Bas. A ce jour, le groupe est également déjà présent en Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, et projette d'autres déploiements dans le courant de l'année 2021. La couverture d'un nouveau pays européen sera ainsi annoncé dans le courant du 2ème trimestre, et les autres lancements concerneront des pays en dehors de l'Europe.

Fondé en 2011 par deux investisseurs déjà actifs sur Internet dans le milieu des années 90 et qui ont connu des succès majeurs en ligne, Plastimea est un "pure player" du e-commerce en proposant à ses clients une large gamme de produits dans les univers Santé / Beauté / Bien-Etre, distribués notammment sur ses propres sites internet (Meanail.com et Nutrimea.com notamment) ainsi que via les places de marchés (Amazon, CDiscount, BOL, etc.).

Le groupe conçoit ses produits en interne, et dispose d'une base logistique centralisée en Belgique afin de pouvoir adresser le marché européen dans des délais rapides. Depuis 10 ans, le groupe a généré près de 2 millions de commandes en Europe. Avec un effectif de plus de 40 personnes, il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 Millions d'Euros et est rentable depuis sa 2ème année d'existence.