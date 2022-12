Plastic Omnium : en pointe à Las Vegas

(Boursier.com) — Pour sa première participation au CES 2023 de Las Vegas, Plastic Omnium présentera une série d'innovations pour répondre aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui et de demain, qui nécessitent des solutions connectées, se positionnant ainsi à la pointe de la révolution de la mobilité.

Rendre la mobilité plus durable :

- Plastic Omnium est un pionnier dans le domaine de l'hydrogène et estime que l'hydrogène jouera un rôle essentiel participant au processus de décarbonation de la mobilité. Grâce à des investissements soutenus depuis 2015, le groupe maîtrise désormais l'ensemble de la chaîne de valeur, des cuves haute pression aux piles à combustible. De quoi séduire un nombre croissant de clients dans les secteurs de l'automobile, de la mobilité lourde, du ferroviaire ou de l'aérospatiale.

- Dans le domaine des batteries et de l'électronique de puissance, Plastic Omnium investit dans la Développement de nouvelles technologies de stockage d'énergie, comme les prochaines batteries au sodium.

Rendre la mobilité plus sûre :

- Le pare-chocs intelligent aux facultés de détection inégalées. Capable de percevoir l'environnement en '3D' en temps réel, quelles que soient les conditions météorologiques, sa technologie comprend des antennes embarquées dans les matériaux du pare-chocs reliées à un radar.

- Nouvelles technologies d'éclairage pour anticiper les dangers éventuels et informer les passagers du véhicule. Plastic Omnium a notamment développé des systèmes projetant des symboles d'avertissement au sol à l'extérieur des portes du conducteur et des passagers (par exemple, un symbole de flocon de neige, en cas de verglas sur la route).

Rendre la mobilité plus attractive, en explorant de nouveaux designs et applications :

- Les matériaux du futur intégrés aux panneaux de carrosserie permettent de répondre à la fois aux enjeux d'esthétique et de durabilité en utilisant des matériaux recyclés ou biosourcés, comme les grains de raisin ou les coquilles d'huîtres.

- Un coffre repensé pour de nouveaux usages. L'espace libéré par la disparition du moteur thermique à l'avant d'un VE peut désormais servir à d'autres fins et offrir de nouveaux services.

Plastic Omnium franchit également une étape importante vers le "Software Defined Vehicle", en mettant en place

une transformation profonde de son portefeuille de produits, avec une augmentation significative du rôle des logiciels.

L'année 2022 marque un tournant dans la vie du Groupe qui, grâce à ses cinq divisions (panneaux extérieurs de carrosserie, réservoirs de carburant, modules, hydrogène et éclairage), est désormais en mesure d'apporter plus de valeur ajoutée à ses clients...