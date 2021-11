(Boursier.com) — Phytodia investit le secteur de l'hygiène en rachetant A.S.C.A.

et dépasse le seuil du million d'euros de chiffre d'affaires.

Fort d'une croissance à deux chiffres depuis 6 ans, Phytodia (67), spécialisé dans la recherche et le développement de plantes et cosmétiques biologiques, poursuit son développement et annonce le rachat de l'Atelier de Savons et Cosmétiques Artisanaux (A.S.C.A.). Cette première opération de croissance externe témoigne du dynamisme de Phytodia, qui passe le cap du million d'euros de chiffre d'affaires et prévoit une croissance de 25% en 2021, et ce malgré la crise sanitaire.