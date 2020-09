Philippe Heim est nommé Président du Directoire de La Banque Postale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réuni le 1er septembre sous la présidence de Philippe Wahl, Président-directeur général du Groupe La Poste, le Conseil de surveillance de La Banque Postale a nommé Philippe Heim en tant que Président du Directoire de La Banque Postale, Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste, membre du comité exécutif.

Philippe Heim était précédemment Directeur général délégué de la Société Générale depuis mai 2018, en charge des activités de la banque de détail à l'international, services financiers et assurance. Durant les 13 années passées au sein de la Société Générale, il a notamment été en charge de la stratégie puis des finances du groupe.

Philippe Heim prendra ses fonctions le 3 septembre 2020. Il succède à Rémy Weber, qui a quitté le Groupe La Poste le 3 août. L'intérim a été assuré par Tony Blanco, secrétaire général de La Banque Postale.