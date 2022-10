Pharnext : La trésorerie au 30 juin était de 1,2 ME

(Boursier.com) — Les dépenses de Recherche et Développement ont augmenté de 9,9 ME au S1 2021 à 10,4 ME au S1 2022 chez Pharnext, principalement liées à l'essai clinique de Phase III de PXT3003 (essai PREMIER). Ces dépenses de 'R&D' représentent 72% du total des dépenses opérationnelles sur la période. Les frais administratifs et commerciaux ont augmenté de 20% au S1 2022, par rapport à l'année dernière (de 3,4 ME à 4,1 ME), reflétant la restructuration des effectifs au S1 2022. Le CIR (crédit d'impôt recherche) a diminué à 1,2 ME au S1 2022, contre 1,9 ME au S1 2021. La perte nette de la période s'élève à 19,1 ME, contre 13,6 ME pour la même période de 2021.

L'effectif est de 28 personnes à la fin de la période, contre 43 en juin 2021. La trésorerie au 30 juin 2022 est de 1,2 ME, soit une diminution de 6,8 ME sur la période. Le flux net des opérations de financement, des augmentations de capital en numéraire, des obligations convertibles moins le remboursement des intérêts et des commissions atteint 10,7 ME, mais ne suffit pas à couvrir la perte de la période.

Le Dr. David Horn Solomon, Directeur Général de Pharnext, a déclaré : "Notre premier semestre 2022 s'est révélé productif avec des avancées majeures dans le développement de notre candidat médicament principal, PXT3003, dans le traitement de la CMT1A, une maladie invalidante qui touche environ 1,5 million de personnes dans le monde. Le recrutement des patients s'étant achevé comme prévu, nous sommes en bonne voie pour présenter les premiers résultats de notre étude pivot de Phase III - l'essai PREMIER - au quatrième trimestre 2023. Les données de l'étude d'extension de Phase III en ouvert actuellement en cours ont quant à elles montré un bénéfice durable du PXT3003 à dose élevée dans la CMT1A, et ainsi renforcé notre confiance dans le potentiel de ce candidat médicament. Suite à l'accord de financement post-clôture signé avec Néovacs, nous sommes bien positionnés pour mener à bien son développement. Et nous sommes reconnaissants envers les patients et les investigateurs pour leur soutien continu alors que nous nous efforçons de rendre ce traitement potentiel disponible le plus rapidement possible".