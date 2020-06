Pétrole : le Brent remonte sur les 43$ après l'OPEP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les cours du pétrole avaient déjà vivement rebondi vendredi soir, de retour sur les 40$ le baril WTI, après les chiffres de l'emploi US nettement meilleurs que prévu, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres grands producteurs emmenés par la Russie ont convenu ce week-end d'étendre d'un mois la "réduction coordonnée" de leur offre. De quoi prolonger leur accord initial conclu au mois d'avril dernier qui a permis au prix du brut de remonter en flèche sur les deux derniers mois en retirant du marché près de 10% de l'offre mondiale.

L'Opep+ a également exigé que des pays tels que le Nigeria et l'Irak, qui ont dépassé leurs quotas de production en mai et juin, compensent par des réductions supplémentaires de juillet à septembre... Ce lundi matin, le baril Brent frôle les 43$ à Londres, encore en hausse de près de 2%.

Coup de pression

L'accord de réduction de la production, conclu initialement en avril et qui était valable jusque fin juin, prévoyait une baisse de la production à hauteur de 9,7 millions de barils par jour sur les mois de mai et juin afin de soutenir les prix qui se sont effondrés en raison de la crise sanitaire.

La réduction devait ensuite être de l'ordre de 7,7 millions de bpj de juillet à septembre...

L'accord de l'OPEP+ d'avril avait été conclu sous la pression du président américain Donald Trump, qui souhaitait éviter une cascade de faillites dans l'industrie pétrolière américaine en raison de la chute des prix. Trump s'est entretenu avec les dirigeants russes et saoudiens avant les négociations de samedi, rapportant qu'il était satisfait du rebond des cours du pétrole. "Je félicite l'OPEP+ pour avoir conclu un accord important qui arrive à un moment charnière alors que la demande de pétrole continue de se redresser et que les économies rouvrent dans le monde entier", a réagi le secrétaire américain à l'Energie sur Twitter après l'annonce de la prolongation de l'accord sur la production.

Echéances à suivre

Alors que les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie de coronavirus sont peu à peu levées, la demande de pétrole devrait dépasser l'offre en juillet... Toutefois, il reste encore à l'OPEP un milliard de barils de stocks de pétrole excédentaires accumulés depuis le mois de mars.

Le comité ministériel de suivi de l'OPEP+ (JMMC), dont la prochaine réunion est prévue le 18 juin, se réunira tous les mois jusqu'en décembre pour examiner la situation du marché et le niveau de conformité à l'accord et faire des recommandations sur les seuils de réduction de la production.

L'OPEP et l'OPEP+ tiendront leurs prochaines réunions les 30 novembre et 1er décembre prochains...

"La décision de l'OPEP était attendue et contribuera au rééquilibrage progressif du marché pétrolier" commente Portzamparc ce lundi qui reste à 'Acheter' sur les dossiers Maurel & Prom (TP : 3 euros), Ecoslops (TP : 11,3 euros), CGG (TP : 1,24 euro) et GTT (TP : 91,6 euros).