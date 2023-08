Pétrole : grosse IPO à venir en Arabie saoudite

(Boursier.com) — Une nouvelle grosse IPO se dessine en Arabie saoudite : Ades International Holding. Le fonds souverain d'Arabie saoudite et Zamil Group Investment prévoient de vendre des actions de la société de forage pétrolière et gazière dans le cadre d'une offre publique locale, qui devrait être l'une des plus importantes du royaume cette année. L'offre portera sur 338,7 millions d'actions, soit une participation de 30% dans la société, et comprendra l'émission de 237,1 millions d'actions nouvelles par le biais d'une augmentation de capital, selon un communiqué publié lundi. La fourchette de prix sera dévoilée le 18 septembre et le prix final de l'offre sera annoncé après constitution d'un livre d'ordres.

'Bloomberg' a rapporté il y a quelques mois que la société pourrait lever environ 1 milliard de dollars dan le cadre de cette opération qui pourrait la valoriser plus de 5 Mds$. Le Fonds d'investissement public s'est associé aux principaux propriétaires d'Ades pour privatiser l'entreprise en 2021, dans le cadre d'un accord valorisant l'entreprise à environ 516 millions de dollars, rappelle l'agence. Ades, qui fournit des services de forage et de production de pétrole et de gaz au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s'est depuis développé grâce à des acquisitions. La société avait initialement prévu d'entrer en bourse au premier semestre, mais a décidé d'attendre un moment plus approprié.