Perial AM se réjouit de la création du label ISR pour les fonds immobiliers

Perial AM se réjouit de la création du label ISR pour les fonds immobiliers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par arrêté ministériel publié au Journal Officiel en date du 23 juillet, le référentiel du label ISR (Investissement Socialement Responsable) et son plan de contrôle intègrent désormais les fonds d'investissement immobilier. PERIAL AM a participé, au sein de la commission ISR pilotée par l'ASPIM, à l'élaboration de cette nouvelle version du label ISR.

Le label ISR permet de créer les bases d'un langage commun pour les fonds engagés dans une démarche Environnementale Sociétale et de Gouvernance (ESG) rigoureuse. Il doit permettre aux acteurs du marché de démontrer de manière transparente et vérifiable les impacts positifs et durables de leur gestion sur l'environnement, sur les utilisateurs et sur le territoire.

Les équipes de PERIAL AM sont particulièrement enthousiastes vis-à-vis de cette démarche qui permet d'accélérer la contribution de l'immobilier à la résolution des grands enjeux du monde actuel. Engagé dès 2009 sur la thématique environnementale grâce à PFO2, première SCPI à intégrer des objectifs environnementaux dans sa stratégie d'investissement et de gestion, PERIAL AM souhaite aujourd'hui élargir son action et a mis en place une démarche d'Investissement Responsable globale.

"Notre démarche est vertueuse et porteuse de sens sur le long terme", explique Eric COSSERAT, Président de PERIAL AM. "La prise en compte des dimensions extra financières permet d'assurer la valorisation des patrimoines, de rendre nos immeubles résilients et d'améliorer la satisfaction de nos clients, qu'ils soient locataires ou investisseurs. Notre ambition est de soumettre rapidement notre SCPI PFO2 au label ISR, puis d'étendre la démarche à l'ensemble des fonds que nous gérons".

PERIAL AM s'est engagé dès 2009 sur la thématique environnementale grâce à PFO2, 1ère SCPI à intégrer des objectifs environnementaux dans sa stratégie d'investissement et de gestion. PFO2 rend compte de l'efficacité de ses actions au travers du rapport extra-financier " Promesses Tenues ", et déploie une démarche d'Investissement Responsable globale, s'appuyant sur 60 critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. PERIAL AM s'inscrit également dans le Plan Climat 2030 défini par le Groupe PERIAL.