Perial AM s'est porté acquéreur de deux actifs hôteliers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Perial Asset Management s'est porté acquéreur auprès d'AXE Promotion d'un portefeuille de deux actifs hôteliers gérés par l'exploitant B&B Hotels, situés à Meudon et à Saint-Denis, pour le compte de sa SCPI PFO pour un montant total de plus de 22 ME.

Le portefeuille se compose des deux établissements hôteliers qui bénéficient tous deux d'un bail d'une durée ferme de 12 ans.

Ces hôtels, intégrés chacun à une opération mixte (hôtellerie/résidentiel), ont été développés et réalisés par AXE PROMOTION dans le cadre d'un BEFA contracté entre le promoteur et le groupe B&B Hotels.

Acquis par le fonds d'investissement Goldman Sachs en 2019, B&B Hotels est une chaîne hôtelière indépendante leader et en forte croissance dans le secteur budget & économique. Elle est reconnue pour ses concept "Econochic" et "smart sleep", une combinaison de confort, design et services de haute qualité à un prix attractif. Aujourd'hui, elle compte plus de 500 hôtels et plus de 40.000 chambres répartis dans 12 pays, principalement en Europe.