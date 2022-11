Perfesco et Demeter s'associent pour accélérer le développement de solutions d'efficacité énergétique des industriels

(Boursier.com) — Le Climate Infrastructure Fund (article 9 SFDR), géré par Demeter, réalise son 1er investissement en prenant une participation majoritaire au capital de Perfesco Lighting 2, société de projet filiale de Perfesco, portant 8 contrats d'efficacité énergétique conclus avec des clients industriels de premier rang.

Perfesco, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur rénovation énergétique en délivrant des projets clé-en-main entièrement financés par les gains issus des économies en énergie et en maintenance associés.

La solution Perfesco est une initiative innovante au service de la décarbonation et de la sobriété énergétique, concourant à une réduction des consommations électriques des sites régulièrement supérieure à 7%. Perfesco accompagne les industriels dans la réduction de leur consommation énergétique, et par conséquent de leur empreinte carbone, contribuant ainsi au respect de leurs engagements RSE.

En évitant aux clients de mobiliser des dépenses d'investissements, Perfesco, en tant que tiers investisseur, leur permet d'éviter le dilemme "climat vs. compétitivité" lors de l'allocation des ressources financières. Cette approche débloque des projets dont les temps de retours sont longs et parfois relégués à un rang non prioritaire alors qu'ils sont porteurs d'économie d'énergie. La solution de Perfesco permet ainsi d'améliorer la résilience et la compétitivité des clients.

Perfesco fait bénéficier à ses clients de son savoir-faire technique et financier grâce à une offre intégrée en étant l'unique interlocuteur lors des différentes étapes du projet : phase d'étude et conception, financement, réalisation des travaux et suivi des performances garanties tout au long du contrat. Perfesco déploie son expertise dans plusieurs domaines :

-Eclairages

-Moteurs électriques

-Pompes à chaleur

-Thermique des fours.

Perfesco et Demeter ont d'ores et déjà prévu une autre opération dans les mois qui viennent à travers un investissement similaire dans un prochain portefeuille de projets d'efficacité énergétique de Perfesco, adressant, dans la continuité de Perfesco Lighting 2, la démarche de sobriété énergétique de clients industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, la cimenterie, la papeterie et de l'aéronautique.