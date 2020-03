PayLead lève 6 ME en Série A

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Fintech PayLead permet aux banques et aux fintechs de créer des programmes intelligents de fidélité basés sur l'analyse avancée de la donnée bancaire. "Le tour de table est réalisé auprès d'Open CNP, d'Hugues le Bret et des investisseurs historique Side Capital pour soutenir sa croissance rapide.

Les Fintechs continuent de séduire les fonds en ce début d'année et la donnée bancaire a le vent en poupe". C'est la conviction de la startup française PayLead, fondée en 2016, qui vient de conclure une levée de fonds en série A de 6 millions d'euros.

Pour ce tour de table, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, spécialiste des Fintechs et investisseur chez Lydia, October et Alan, les investisseurs historique Side Capital ainsi que des Business Angels experts se sont associés. Parmi ces derniers, Hugues Le Bret, fondateur du Compte Nickel, rentre au comité stratégique de la jeune pousse pour lui apporter son expertise unique...

"Les fonds levés vont permettre de renforcer fortement les équipes tech et data, en charge de consolider la technologie propriétaire d'analyse des données bancaires, qui donne à PayLead sa position forte sur ce marché en pleine croissance. Nous comptons recruter sur ces deux métiers pas moins de 20 postes cette année. Une partie sera également dédiée au recrutement d'une équipe commerciale, pour étoffer notre réseau de marchands" explique Charles de Gastines, le CEO.

Paylead permet à des banques, des Fintechs, de grands marchands ou distributeurs de créer des programmes de fidélité via l'analyse de la donnée bancaire : 'l'account linked offer'. Ces programmes permettent d'offrir un cashback aux clients sur leurs achats online mais aussi offline. L'expérience client est ultra-simple, car Paylead détecte automatiquement les transactions éligibles.

Paylead s'appuie sur la directive DSP2 pour analyser, avec leur consentement, les habitudes de consommation et les dépenses de ses utilisateurs et permettre aux marques de leur proposer des offres commerciales personnalisées, tout en préservant leur anonymat...