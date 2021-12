Patrizia investit 230 ME dans un centre majeur de distribution à Rotterdam

(Boursier.com) — Patrizia AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a investi, au nom de ses clients institutionnels, dans l'acquisition clé en main d'un centre de distribution de 233.000 m(2) pour la somme de 230 millions d'euros. L'actif acquis auprès du développeur logistique néerlandais DHG se situe dans le hub à conteneurs du plus grand port d'Europe : Rotterdam. Cette opération représente le plus grand investissement logistique jamais enregistré aux Pays-Bas en termes de superficie et a été réalisée pour le compte des fonds Logistik-Invest Europa III et PATRIZIA PanEuropean de PATRIZIA.

Le complexe logistique Smartlog Maasvlakte est en cours de construction sur un site de 30 hectares, situé dans la zone de récupération des terres la plus récente à Rotterdam, au Distripark Maasvlakte West. Ce centre de distribution est le plus grand jamais développé sur le marché néerlandais.

L'ensemble logistique se distingue par un toit comprenant 46.000 panneaux solaires d'une surface totale de 210.000 m(2) et répartis sur 10 bâtiments. Il génère suffisamment d'énergie pour alimenter près de 7.000 foyers. L'actif présente également des installations techniques hors-pair et ne dépend que de sources d'énergies alternatives au gaz.

Alexander van Gastel, Responsable des transactions de PATRIZIA aux Pays-Bas, déclare : "Les Pays-Bas sont l'un des marchés d'investissement en immobilier logistique les plus attractifs d'Europe. Cette acquisition consolide notre présence à Rotterdam, port maritime figurant dans le 'TOP 10' des plus grands ports à conteneurs du monde. Cette opération fait suite à notre première transaction avec DHG en 2019, lorsque nous avons acquis un portefeuille de centres de distribution sur trois sites dans le centre et à proximité de Rotterdam. La zone portuaire de la ville est un noeud logistique européen de premier plan et la concurrence entre utilisateurs pour les espaces d'entrepôt dans des emplacements prime tels que la Maasvlakte est rude, avec peu de produits de haute qualité disponibles en raison de l'absorption rapide de l'espace par les utilisateurs nationaux et internationaux."