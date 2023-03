Patrizia : du nouveau avec iCapital

(Boursier.com) — PATRIZIA , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, et iCapital, une fintech facilitant l'accès aux produits d'investissement alternatifs dans le secteur de la gestion de fortune privée, s'associent pour permettre aux gestionnaires de patrimoine d'accéder à certaines solutions d'investissement de PATRIZIA par l'intermédiaire d'Allfunds, le plus grand réseau de distribution de fonds au monde, et partenaire stratégique d'iCapital.

PATRIZIA s'appuiera sur la plateforme d'iCapital et ses solutions de structuration permettant aux gestionnaires de fortune et à leurs clients d'accéder à l'expertise approfondie PATRIZIA du marché et à sa gamme de stratégies d'investissement alternatif dans l'immobilier direct et l'infrastructure, élaborée sur une période de près de 40 ans. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de PATRIZIA dans le secteur du patrimoine privé, car il répond à l'intérêt croissant des particuliers fortunés pour l'investissement en actifs alternatifs, tout en capitalisant sur la longue expérience du Groupe en tant que gestionnaire d'actifs réels de qualité institutionnelle. À travers iCapital, les fournisseurs d'actifs réels de qualité institutionnelle proposent leurs produits aux professionnels de l'investissement du monde entier.

Le partenariat débutera par la définition d'une stratégie d'investissement à impact, visant à construire des communautés durables et pérennes contribuant à 8 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. La stratégie du fonds, dont l'objectif est de répondre aux besoins en infrastructures résidentielles et sociales, est classée comme relevant de l'article 9 du SFDR. Elle apporte des solutions à trois défis sociétaux spécifiques : le logement abordable, l'immobilier vert, l'inclusion et la connectivité. En plus d'un rendement financier attractif, ce fonds vise à offrir un rendement social et environnemental positifs, contrôlé via un cadre de reporting dédié et innovant.

Sebastian Baer, Head of Wealth Solutions chez PATRIZIA, déclare : "En tant que gestionnaire d'investissement indépendant de premier plan dans le domaine des actifs réels, PATRIZIA établit des normes en matière de durabilité, d'intelligence des données avec une portée internationale. Nous ouvrons maintenant nos solutions de niveau institutionnel aux intermédiaires financiers du secteur de la gestion de fortune privée. À l'avenir, nous proposerons des produits à valeur ajoutée sélectionnés ainsi que des investissements relevant des articles 8 et 9."