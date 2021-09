Patrizia AG se renforce dans les actifs réels avec l'acquisition de Whitehelm Capital

(Boursier.com) — Patrizia AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a conclu une convention d'achat d'actions pour l'acquisition transformante de Whitehelm, gestionnaire d'infrastructures indépendant affichant un remarquable palmarès construit pendant plus de 23 ans. Cette opération devrait renforcer encore la position de gestionnaire d'actifs réels de premier plan de PATRIZIA à l'échelle internationale, et porter le montant de ses actifs sous gestion à plus de 50 milliards d'euros, en conformité avec sa stratégie de croissance à moyen terme.

Cette opération multipliera par trois le montant des actifs d'infrastructure gérés par PATRIZIA qui atteint environ 5 milliards d'euros, alors que PATRIZIA entend porter à moyen terme ce segment à 15-20 milliards d'euros.

L'offre de produits de Whitehelm et son expertise en matière d'investissement permettront à PATRIZIA d'étoffer de manière significative son portefeuille de solutions d'investissement, en particulier sur les segments smart cities & infrastructures numériques, décarbonation & transition énergétique, services des eaux et environnementaux, infrastructures sociales et de transport, et à travers les différents types d'investissements : actions, obligations et investissement dans les infrastructures cotées.

Fort de plus de 60 experts en investissement en Australie et en Europe, Whitehelm, qui compte à son palmarès plus de 100 investissements dans les infrastructures, a atteint pour ses clients un taux interne de rendement (IRR) de 11,9% sur ses investissements core mondiaux dans les infrastructures, depuis sa création. Les clients de Whitehelm sont principalement des fonds de pension situés en Asie-Pacifique et en Europe. L'entreprise, qui possède des bureaux à Sydney, Canberra et Londres, renforcera encore la dimension internationale de PATRIZIA en lui permettant notamment de consolider sa présence en Asie-Pacifique, en accord avec sa stratégie de croissance dans la région. À l'heure actuelle, le montant des actifs sous gestion de Whitehelm s'élève à 3,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 1,6 milliard d'euros d'engagements supplémentaires et plus de 22 milliards d'euros de fonds conseillés pour le compte d'investisseurs institutionnels, de gouvernements et de clients privés en Australie.