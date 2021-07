Patrizia AG : actif en Finlande

(Boursier.com) — Patrizia AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a acquis pour le compte de ses clients institutionnels un portefeuille de résidences collectives à Helsinki, en Finlande, auprès de Taaleri, société d'investissement et gestionnaire d'actifs nordique, pour un montant d'environ 145 millions d'euros.

Ce portefeuille de haute qualité et générateur de revenus inclut 461 appartements répartis sur neuf résidences, pour une surface locative totale d'environ 25.000 m(2). Huit résidences ont été construite entre 2014 et 2017. La neuvième, construite en 1969, a quant à elle entièrement été rénovée en 2015.

L'ensemble du portefeuille est situé dans la région du Grand Helsinki et tous les actifs bénéficient d'excellentes liaisons avec les transports publics permettant l'accès au centre-ville.