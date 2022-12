Patrizia acquiert la société danoise d'investissement ADVANTAGE Investment Partners

(Boursier.com) — PATRIZIA SE, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a acquis ADVANTAGE Investment Partners, un gestionnaire diversifié basé à Copenhague, disposant de canaux de distribution institutionnels et de gros.

ADVANTAGE Investment Partners a été fondé en 2018 et disposait de 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2022. Le montant de ces actifs sous gestion devrait être supérieur à 2 milliards de dollars d'ici fin 2022 et dépasser les 3 milliards d'ici fin 2024. La gamme de produits multi-gérants d'ADVANTAGE Investment Partners comprend un club deal investi dans des fonds d'infrastructure internationaux ainsi qu'une série de fonds mixtes investis de manière discrétionnaire dans des fonds de capital-investissement nord-américains.

Approche agile

ADVANTAGE Investment Partners est également en négociations avancées pour lancer d'autres produits, en adoptant une approche agile pour la levée de nouveaux produits. Cela devrait lui permettre de réduire le délai de mise sur le marché de ces derniers, en comparaison aux délais des gestionnaires d'actifs traditionnels.

Wolfgang Egger, fondateur et CEO de PATRIZIA SE, déclare : La courbe de croissance d'ADVANTAGE Investment Partners au cours des quatre dernières années a été très impressionnante et le moment est venu pour nous d'unir nos forces. Nos nouveaux collègues de Copenhague représentent une solide valeur ajoutée pour PATRIZIA, notamment en ce qui concerne ses plans de croissance en matière d'actifs réels et alternatifs. En effet, nos clients institutionnels et de gros bénéficieront d'un accès encore plus large aux infrastructures et au private equity dans le monde entier. Cette acquisition permettra aussi à nos clients de tirer parti d'une stratégie d'investissement multi-gérant bien établie .

Anders Dalhoff, fondateur et associé-gérant d'ADVANTAGE Investment Partners, a ajouté : Culturellement, PATRIZIA nous correspond parfaitement, car nos deux sociétés ont un fort esprit entrepreneurial et une approche centrée sur le client. Cette opération bénéficie à nos deux entreprises puisque nos clients existants et nouveaux auront accès à un réseau mondial et à un éventail de produits beaucoup plus larges, ainsi qu'à l'expertise éprouvée de PATRIZIA. Notre équipe peut continuer à se développer professionnellement au sein de la famille PATRIZIA et PATRIZIA s'enrichira des produits très diversifiés et des nouveaux canaux de vente que nous apportons .

Solide expérience

Depuis 2018, l'équipe de 15 employés s'est forgée une solide expérience en fournissant aux investisseurs institutionnels nordiques ainsi qu'aux riches particuliers (HNWI) spécialistes de l'investissement de gros un accès aux actifs réels internationaux de general partners à grande capitalisation et à l'excellente réputation.

ADVANTAGE Investment Partners est très complémentaire du mode de distribution actuel de PATRIZIA. L'acquisition renforce l'accès de PATRIZIA aux clients institutionnels dans les pays nordiques et aux canaux de distribution de gros via un modèle moins consommateur de fonds propres (y compris par le biais de partenariats bancaires avec des banques nordiques à moyenne et grande capitalisation).

