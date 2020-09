Patrivia annonce lever 1 million d'euros

(Boursier.com) — La startup du patrimoine Patrivia annonce lever 1 million d'euros. Fondée en 2016 par Maunoir de Massol et Christian Clarke de Dromantin, Patrivia est la première billetterie en ligne dédiée aux patrimoines français et belge.

Patrivia a été créée pour répondre à un besoin criant pour l'avenir du patrimoine : en 2017, 99% des châteaux qui se visitent, publics ou privés, ne disposaient pas d'un système de réservation en ligne et n'étaient branchés à aucune plate-forme numérique. Patrivia a apporté aux gestionnaires les solutions digitales et leur permet de bénéficier d'un réseau de distribution.

Grâce au Pass Patrimoine disponible sur son site officiel, Patrivia ouvre les portes de plus de 450 sites remarquables, monuments, châteaux, parcs et musées, des méconnus aux plus prestigieux...