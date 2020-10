Paref : 25,5 ME de chiffre d'affaires sur 9 mois ; du mouvement à la gouvernance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Paref atteint 25,5 millions d'euros au 30 septembre 2020. Il recule de -9% malgré une hausse significative des revenus locatifs brut. Ceux-ci s'établissent à 7 ME, en croissance de+50% par rapport à la même période en 2019 suite à l'acquisition dans la Tour Franklin en septembre 2019 et grâce au travail d'asset management qui permet d'atteindre des loyers en hausse de 3,5% à périmètre constant.

Antoine Onfray va quitter ses fonctions

Paref signale plusieurs changement à la direction du groupe...

Mongtao Liu a été nommé président du conseil d'administration de Paref en remplacement de Ping Gong qui a quitté ses fonctions de président et membre du conseil d'administration. Mingtao Liu a également été nommé au comité de rémunération et de nomination en remplacement de You Zhou. Liang Sha, co-CFO de Fosun Hive, a rejoint le conseil d'administration en qualité d'administrateur.

Antoine Onfray, actuellement Directeur Général Délégué du Groupe Paref, a fait part au conseil d'administration de sa volonté de quitter ses fonctions. Il quittera ses fonctions en novembre 2020. Le Conseil d'administration et Antoine Castro, Directeur Général, ont pris acte de cette position et ont tenu à remercier chaleureusement Antoine Onfray pour son apport au Groupe ayant conduit à une réussite opérationnelle et financière sur les 3 dernières années .

Le Groupe a procédé à plusieurs recrutement afin de renforcer le périmètre couvert par Antoine Onfray avec notamment l'arrivée de Magali Volet comme directrice financière, et un nouveau directeur des investissements qui rejoindra le Groupe d'ici fin d'année.

Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, la stratégie mise en place sur les 3 dernières années démontre une nouvelle fois sa résilience. Le portefeuille d'actifs détenus en propre se consolide avec un potentiel de création de valeur important au travers des projets de redéveloppements. L'activité pour compte de tiers poursuit son internationalisation et sa montée en gamme pour mieux répondre aux besoins des clients particuliers et institutionnels. Le Groupe réalise de bons résultats et présente des perspectives de croissance importantes, le tout porté par un bilan solide. Je souhaite remercier les équipes, les membres du Conseil d'administration et Antoine Castro pour leur confiance et leur soutien sans faille. Ils m'ont permis de conduire cette magnifique mission avec conviction et joie au quotidien , commente Antoine Onfray - Directeur Général Délégué.